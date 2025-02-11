Оккупанты сбросили авиабомбы на Харьковщину: ранен ребенок

В общей сложности травмированы шесть местных жителей.

Во вторник, 11 февраля, российские оккупанты обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Золочев, что в Золочевской общине Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают наносить удары по Золочевской общине. Сегодня около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиабомбами поселок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом", — проинформировал чиновник.

В результате российской такты пострадало шесть человек. В их числе 12-летний парень. Трех человек госпитализировали в больницы.

Как сообщалось, сегодня утром россияне сбросили КАБы в Запорожскую область. Три человека ранены в результате обстрела.

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