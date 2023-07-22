Оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк в Донецкой области: четверо погибших

Кроме того, три человека получили ранения.

Накануне вечером, 21 июля, войска оккупационной армии РФ нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Четверо погибших и трое раненых

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги — остатки их тел изъяли спасатели из-под завалов разрушенного дома. Пострадали еще трое гражданских. В частности, женщина, мужчина которой погиб. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для".

По предварительной информации, оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

На месте обстрелов работают правоохранители и спасатели. Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, накануне в Офисе президента сообщили, что Россия нанесла трех авиаударов по Нью-Йорку в Донецкой области. Тогда сообщалось об одном раненом мужчине и трех раненых женщинах. Информации о погибших не было.

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