Оккупанты сбросили авиабомбы на жилой сектор в Купянске: есть пострадавшие (фото)

В понедельник, 2 октября, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору Купянска Харьковской области. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В результате удара по Купянску двумя управляемыми авиабомбами пострадали два человека. С травмами их доставили в больницу", — говорится в сообщении.

В результате атаки и мощного взрыва возник пожар в легковом автомобиле, повреждены жилье и частные автомобили.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

В результате атаки по Купянску повреждено жилье. / Фото: МВД

В Купянске сгорел автомобиль. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Россияне обстреляли Купянск управляемыми авиабомбами. / Фото: МВД

РФ сбросила на Купянск две авиабомбы. / Фото: МВД

Как сообщалось, в Херсоне 2 октября в больнице скончался один из полицейских, пострадавших во время российских обстрелов сегодня утром.

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