Оккупанты сбросили авиабомбы на жилой сектор в Купянске: есть пострадавшие (фото)

Следователи открыли производство.
В понедельник, 2 октября, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору Купянска Харьковской области. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"В результате удара по Купянску двумя управляемыми авиабомбами пострадали два человека. С травмами их доставили в больницу", — говорится в сообщении.
В результате атаки и мощного взрыва возник пожар в легковом автомобиле, повреждены жилье и частные автомобили.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Как сообщалось, в Херсоне 2 октября в больнице скончался один из полицейских, пострадавших во время российских обстрелов сегодня утром.