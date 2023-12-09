Оккупанты сбросили боеприпас на Херсонщину: есть погибший и пострадавший

Один из мужчин получил осколочное ранение.

Российские кафиры сбросили боеприпас на гражданских в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, россияне 9 декабря около 10:20 в городе Берислав военные с дрона сбросили боеприпас.

В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель. Кроме того, осколочное ранение получил еще один человек.

Оба гражданских в момент атаки шли по улице.

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Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.



"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Добавим, в течение дня российские кафиры трижды атаковали Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала женщина.

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