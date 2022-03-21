Оккупанты сбросили бомбу на школу искусств в Мариуполе — Зеленский

Президент заверил, что того летчика, который сбросил бомбу, украинские защитники обязательно собьют.

В блокадном Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на школу искусств.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский

"Там прятались люди. Скрывались от обстрелов, от бомбардировки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно – женщины и дети, люди постарше. Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых", — сказал президент.

Зеленский заверил, что того летчика, который сбросил бомбу, украинские защитники обязательно собьют — "как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц".