Оккупанты сбросили бомбу на Сумы: атакована инфраструктура

Информации о потерпевших нет.

Сегодня, 25 апреля, российские войска атаковали город Сумы авиабомбой. Произошел "прилет" по местной инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 25 апреля, враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы", — подчеркнули в ОВА.

Отмечается, что на месте прилета работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются. По пострадавшим неизвестно.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги (13:53 -14:25) в Сумах раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о цели в направлении города.

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