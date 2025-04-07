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- Украина
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Оккупанты сбросили КАБ на село в Харьковской области: есть жертвы
Погиб по меньшей мере один человек.
Утром 7 апреля российские захватчики атаковали авиабомбой село Токаревка Вторая Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибший.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты сбросили КАБ на село Токаровка Вторая Дергачевской ТГ", - проинформировал чиновник.
"В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, минувшей ночью РФ ударила баллистикой по Киеву и области. Российские войска запустили по шесть баллистических ракет, но только одну удалось сбить.