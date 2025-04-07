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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
732
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты сбросили КАБ на село в Харьковской области: есть жертвы

Погиб по меньшей мере один человек.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Авиобомба.

Авиобомба.

Утром 7 апреля российские захватчики атаковали авиабомбой село Токаревка Вторая Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибший.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты сбросили КАБ на село Токаровка Вторая Дергачевской ТГ", - проинформировал чиновник.

"В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, минувшей ночью РФ ударила баллистикой по Киеву и области. Российские войска запустили по шесть баллистических ракет, но только одну удалось сбить.

Дата публикации
Количество просмотров
732
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