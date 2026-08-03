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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Оккупанты сбросили КАБы на многоэтажку - полдома обрушилось (фото)

Атака произошла в Днепровском районе Херсона. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Российские оккупанты сегодня, 3 августа, КАБами атаковали жилой дом в Херсоне.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«Сегодня оккупанты сбросили 2 управляемые авиабомбы на многоэтажку в Днепровском районе. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.

Атака по Херсону

Атака по Херсону

Последствия атаки

Последствия атаки

Ситуация в Херсонской области — что известно

За прошедшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились ряд населенных пунктов Херсонщины.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

По его словам, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 9 многоэтажек и 23 частных дома. Также оккупанты повредили музеи, церковь, магазины, заведение питания, парикмахерскую, автозаправочную станцию, складские помещения и частные автомобили.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают город из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

Напомним, в Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию, в результате чего вспыхнул пожар.

Кроме того, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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