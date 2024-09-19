Оккупанты сбросили КАБы на Запорожский район: есть жертвы

Армия РФ нанесла авиационные удары по Запорожскому району. Из-за атаки погибла женщина, а два человека были ранены.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, военные РФ по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество.

Напомним, накануне РФ ударила по Кропивницкому. Повреждены жилые дома. По меньшей мере, один человек погиб.

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