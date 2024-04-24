Оккупанты сбросили на жилой массив в Донецкой области 250-килограммовую авиабомбу (фото)

В Донецкой области саперы обезвредили российскую авиабомбу ОФАБ-250. Она упала среди частного жилого массива.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, очередную опасную российскую ракету обезвредили в городе Константиновка, расположенном в 10 километрах от линии фронта.

“Авиабомба ОФАБ-250 изъята с помощью спецтранспорта и перевезена за пределы населенного пункта и уничтожена в установленном порядке. Уважаемые граждане, ни в коем случае не трогайте взрывоопасные предметы и не подходите к ним. Сразу сообщайте о находке Службы спасения по номеру 101”, — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Донецкой области россияне пытаются зайти на позиции ВСУ на одном из участков.

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