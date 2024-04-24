Оккупанты сбросили на жилой массив в Донецкой области 250-килограммовую авиабомбу (фото)

Очередную опасную российскую ракету саперы обезвредили в Константиновке.
В Донецкой области саперы обезвредили российскую авиабомбу ОФАБ-250. Она упала среди частного жилого массива.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, очередную опасную российскую ракету обезвредили в городе Константиновка, расположенном в 10 километрах от линии фронта.
“Авиабомба ОФАБ-250 изъята с помощью спецтранспорта и перевезена за пределы населенного пункта и уничтожена в установленном порядке. Уважаемые граждане, ни в коем случае не трогайте взрывоопасные предметы и не подходите к ним. Сразу сообщайте о находке Службы спасения по номеру 101”, — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, что в Донецкой области россияне пытаются зайти на позиции ВСУ на одном из участков.
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