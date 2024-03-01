Оккупанты сбросили на жилой сектор Щербиновки авиабомбу: появилось видео, как спасали людей

В результате удара ранения получили 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 65 и 76 лет.
Правоохранители показали видео, как спасали людей после авиаудара со стороны российских оккупантов по Щербиновке. В результате террористических действий россиян пострадали три человека.
Соответствующее видео появилось на странице Нацполиции Украины.
Как стало известно, российские оккупанты 28 февраля сбросили на жилищный сектор Щербиновки авиабомбу. В результате удара ранения получили 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 65 и 76 лет. На помощь людям сразу прибыли полицейские и работники ГСЧС.
Напомним, что в Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов в месяц.
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