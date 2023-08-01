Оккупанты сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк

Российские оккупанты в понедельник, 31 июля, сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Обошлось без человеческих жертв. Впрочем, есть разрушение.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате вражеской атаки разрушений подверглись два многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали, отметили в министерстве.

Кроме того, за сутки российская армия атаковала другие населенные пункты Донецкой области: По Краматорску оккупанты попали тремя ракетами С-300. Повреждены админздания и промышленные помещения.

В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской территориальной общины погибли двое жителей, которым было 34 и 38 лет. Одного мужчину убило на месте. Другого пытались спасти "Белые ангелы", но во время эвакуации в больницу от несовместимых с жизнью ран он скончался.

Армия РФ не прекращает атаковать Донбасс. / Фото: МВД

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