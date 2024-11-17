Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона: в Херсоне погибли два человека

Сегодня, 17 ноября, российские военные дронами атаковали Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В результате детонации взрывчатки 51-летняя женщина получила смертельные ранения.

По данным Херсонской областной прокуратуры, военные РФ атаковали пригород Херсона Антоновку.

В то же время глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что установлен человек, которого россияне убили, сбросив с дрона взрывчатку на авто в Днепровском районе города.

Утро в Херсоне было неспокойным: под артиллерийскими ударами оказались частные дома в Центральном районе, из-за попадания снарядов в домах горожан разбиты крыши и стены, разбиты окна.

Как уберечься жителям Херсона от вражеских дронов — читайте в новости.

Читайте также: