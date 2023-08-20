Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на прохожего на улице

33-летний мужчина от полученных ранений погиб на месте.
В воскресенье, 20 августа, российский дрон сбросил два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Бессмысленная в своей жестокости атака на гражданского жителя произошла среди белого дня — около 15:30.
"От полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, в тот же день, 20 августа, российский танк попал в жилой дом в поселке Казацкое на Херсонщине. Одна женщина погибла, еще одна - ранена.
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