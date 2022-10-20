Оккупанты селят коллаборантов в заброшенных домах Станицы Луганской — ОВА

Во временно оккупированной Станице Луганской в Луганской области россияне селят коллаборантов в заброшенных домах

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Именно в Станице Луганской так называемое "министерство строительства лнр" формирует маневровый жилищный фонд для беженцев. Конечно, строить никто ничего не собирается. Формирование фонда будет проводиться исключительно из-за раскрытия жилых помещений, в которых никто не проживает", — рассказал председатель ОВА.

Местное население "просят" информировать" "администрацию" района о таких домах. "Не нравился сосед – сдай его дом. Это "русский мир", — говорит Гайдай.

Он сообщил, что волгоградская область досрочно выполнила план на 2022-й по восстановлению объектов инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе. На это вроде бы направили 860 млн руб. Впрочем, куда пошли деньги, "неизвестно даже местным жителям", говорит Гайдай.

По словам главы Луганщины, на временно оккупированную территорию прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Многие из них – из мест лишения свободы. В регионе выросли случаи ограблений и мародерства.

Ситуация на оккупированной Луганской области

Россияне в Луганской области полностью стерли с лица земли несколько населенных пунктов. По словам главы ОВА, речь идет о Попасной, Белогоровке, Тошковке, Новотошковском. Сейчас оккупанты реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ.

Российские оккупанты заставляют жителей Луганщины получить паспорт РФ до 1 января. Ведь с нового года зарплата, социальные, денежные переводы будут осуществляться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.

Тем временем люди замерзают в собственных домах, которые после вражеских обстрелов остались и без окон, и без крыш. Ситуация с началом отопительного сезона критическая, хотя в так называемом "правительстве "ЛНР" кичатся 99% готовностью к зиме.

Читайте также: