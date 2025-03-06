Оккупанты сфабриковали дело против работницы ЗАЭС: она приговорена к 15 годам

Орлов подчеркнул, что это очередной акт репрессий против украинских граждан, отказывающихся сотрудничать с оккупантами.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики приговорили работницу Запорожской АЭС Наталью Шульгу к 15 годам тюрьмы. Оккупационный суд обвинил ее в покушении на диверсию и якобы сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По версии окупантов, в июне 2024 года женщина якобы пыталась взорвать линию электропередачи в Энергодаре, чтобы повредить электроснабжение одного из микрорайонов города.

Орлов отметил, что 12 июля того же года так называемые правоохранительные органы оккупантов похитили и заключили под стражу Наталью Шульгу.

По его словам, "доказательством" вины стали сфабрикованные видеоматериалы, которые россияне сняли в разных местах и под разными углами, заставив задержанную женщину участвовать в постановочных записях.

Напомним, российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области хотят ввести смертную казнь как высшую меру наказания.

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