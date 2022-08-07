Оккупанты штурмовали на 4 направлениях под Бахмутом: украинские воины удержали позиции

Российские оккупанты пошли на штурм на Бахмутском направлении.

ВСУ удалось удержать позиции и отбросить врага вспять.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцева и Бахмута.

"Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Май – Зайцево, боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что российскими оккупантами в захваченном Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области Вадим Клименко. Его семья до сих пор живет в Украине.

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