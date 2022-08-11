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Оккупанты штурмовали недалеко от Бахмутского и Зайцева в Донецкой области: ВСУ всыпали им перца

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Оккупанты штурмовали недалеко от Бахмутского и Зайцева в Донецкой области: ВСУ всыпали им перца

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки они штурмовали в районе населенных пунктов Бахмутское и Зайцево.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы ВСУ из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева.

"Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия неподалеку Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

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