Оккупанты штурмуют Кременную и Рубежное и наступают в нескольких направлениях — Генштаб

Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.
На Донецком и Таврическом направленияхоккупанты РФ восстанавливают боеспособность и пополняют запасы, пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
В Донецкой области российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.
Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь.
Также оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.
"Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха не было", — сообщили в Генштабе.
Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российскиеоккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".
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