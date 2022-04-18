Оккупанты штурмуют Кременную и Рубежное и наступают в нескольких направлениях — Генштаб

Оккупанты штурмуют Кременную и Рубежное и наступают в нескольких направлениях — Генштаб

Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.

На Донецком и Таврическом направленияхоккупанты РФ восстанавливают боеспособность и пополняют запасы, пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

В Донецкой области российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь.

Также оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

"Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха не было", — сообщили в Генштабе.

Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российскиеоккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".

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