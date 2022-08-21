Оккупанты штурмуют на участках в направлениях Песков и Марьинки

На Авдеевском направлении российские оккупанты штурмуют на нескольких участках.

Также оккупанты проводят активную воздушную разведку позиций ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении за прошлые сутки обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески — Невельское, Лозовое — Невельское и Старомихайловка — Марьинка, боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Мелитополя в районе улиц Украинская и Герцена ночью.

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