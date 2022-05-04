Оккупанты штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 мая

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 мая

Начались 70-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Оккупанты не прекращают наступать в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным украинским Крымом.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 мая.

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Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются сковать силы ВСУ и производят обстрелы их позиций.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".

В Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобужском направлении оккупанты пытались уничтожить фортификационное оборудование позиций ВСУ, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населённого пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БПЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (3 из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям.

Напомним, что саперы обнаружили минное поле усеянное противотанковыми взрывчатками, которое фермеры осторожно с краев уже засеяли свеклой.

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