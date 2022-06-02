Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются взять под контроль Камышеваху — Генштаб

Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются взять под контроль Камышеваху — Генштаб

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в Северодонецке и Камышевахе.

На некоторых участках захватчики преуспевают, на отдельных — получили по зубам от ВСУ и отступили.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел", — сообщают в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел.

Оккупанты обстреливали украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

Напомним, что наиболее сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские кафиры продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.

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