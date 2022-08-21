Оккупанты штурмуют в Донецкой области и пошли в наступление на Николаевщине: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 21 августа

Российские оккупанты захватили часть населенного пункта в Николаевской области и штурмуют на нескольких направлениях в Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационных ударов возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

В Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиции наших войск по танкам, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное.

Нанес авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледар.

Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опитное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

В Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

В Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

В Южнобужском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лимана и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки — Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

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