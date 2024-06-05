Оккупанты случайно признались в преступлениях в Мариуполе: "По дому стреляли прямой наводкой"

В горсовете отметили, что ни одна российская пропаганда не может скрыть правду о преступлениях оккупантов.

Российские оккупанты случайно признались в преступлениях, совершавшихся во временно захваченном Мариуполе. Пропагандист заявил, что танки с буквой "Z" заезжали во дворы многоэтажек и "прямой наводкой" обстреливали окна из пушки.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как отмечается, российские пропагандисты снимали сюжет для росТВ в одном из дворов временно оккупированного города. Так называемый корреспондент демонстрирует на телефоне видео, как танк с буквой Z направляет пушку в сторону многоэтажек.

"Как видите, дом очень поврежден. Здесь шли настоящие боевые действия. По дому стреляли прямой наводкой. В некоторых квартирах были дыры. Где сейчас установлены балконы – там было прямое попадание. Вот новые балконы, вот, вот… вот там…", – признается российский пропагандист.

В то же время в горсовете отметили, что ни одна российская пропаганда не может скрыть правду о преступлениях оккупантов.

"Мариупольцы помнят, кто принес в их город смерть и разрушение", — подчеркнули в горсовете.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию, благодаря которой предотвратили похищение врагом очередной партии украинского зерна.

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