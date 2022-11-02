Оккупанты сменили тактику: эксперт рассказал, куда Россия направляет свои ракетные удары

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия начала наносить ракетные удары по объектам генерации электроэнергии в Украине, пытаясь вывести из строя не сами электростанции, а выдающие от них электричество трансформаторные подстанции.

Об этом он рассказал 2 ноября во время брифинга в "Укринформе".

"Немного изменили московские оккупанты тактику: они начали больше фокусировать ракеты на объектах, связанных с генерацией. Причем, они не пытаются повредить сами объекты, бить по дамбам или турбинам. Они фокусируют свои удары на трансформаторных подстанциях, которые отвечают за выдачу электричества со станции", — подчеркнул Харченко.

Он также объяснил, что для возобновления электроснабжения после таких ударов требуется 10-15 часов, ведь части транспортной электрической сети оказываются фактически уничтожены.

В то же время эксперт заверил, что, несмотря на вражеские атаки, украинская энергосистема полностью управляема, и отключения, которые сейчас применяются, управляемые.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате в ряде областей и в Киеве отсутствовало электро- и водоснабжение. Стабилизационные отключения света продолжаются и сегодня, 1 ноября.

Подобные атаки россияне стали применять с 10 октября.

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