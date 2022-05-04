Оккупанты снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод

Сегодня, 4 мая, оккупанты из минометов обстреляли Авдеевский коксохимический завод.

В результате вражеских обстрелов повреждено одно здание, информации о пострадавших и погибших пока нет.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне продолжают стрелять по гражданским объектам в центре области. Сегодня утром под ударом Авдеевская и Марьинская громады. Снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод - на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночного обстрела по Авдеевке поврежден жилой дом и школа", — сообщил он.

Также россияне обстреляли ночью Марьинку зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти сутками продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке.

Кириленко призвал всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область.

Напомним, российские военные 3 мая нанесли удары по Авдеевке, в результате чего погибли 12 человек, по меньшей мере 15 ранены. Оккупанты нанесли авиаудары по центральной части города, а затем и по коксохимическому заводу.

Авдеевку обстреляли – ракета унесла жизни 12 человек

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