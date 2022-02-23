Оккупанты снова обстреляли детский сад в Донецкой области: дети прятались в подвале (фото)

Никто из детей не пострадал.
Российские оккупанты обстреляли детский сад в селе Зеленополье Донецкой области. В это время там находились малыши.
Об этом 23 февраля сообщила Национальная полиция.
Четверо детей с воспитателями прятались в подвале. После обстрела их забрали родители. Никто из них не пострадал. Отметим, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – 5 км.
Кроме того, в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. Данные пострадавшей устанавливаются.
На улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В полиции возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что российские оккупанты 17 февраля обстреляли сразу несколько населенных пунктов, в том числе детсад в Станице Луганской. Когда начался обстрел, дети завтракали.
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