Оккупанты снова обстреляли детский сад в Донецкой области: дети прятались в подвале (фото)

Оккупанты снова обстреляли детский сад в Донецкой области: дети прятались в подвале (фото)

Никто из детей не пострадал.

Российские оккупанты обстреляли детский сад в селе Зеленополье Донецкой области. В это время там находились малыши.

Об этом 23 февраля сообщила Национальная полиция.

Четверо детей с воспитателями прятались в подвале. После обстрела их забрали родители. Никто из них не пострадал. Отметим, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – 5 км.

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Кроме того, в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. Данные пострадавшей устанавливаются.

На улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В полиции возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что российские оккупанты 17 февраля обстреляли сразу несколько населенных пунктов, в том числе детсад в Станице Луганской. Когда начался обстрел, дети завтракали.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины

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