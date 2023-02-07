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Оккупанты снова обстреляли Сумщину: 55 "прилетов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Оккупанты снова обстреляли Сумщину: 55 "прилетов"

Фото: Полиция Сумской области

Стала известна ситуация на приграничнье Сумщины по состоянию на 21.00 6 февраля 2023 года.

В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громад области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской.

Об этом пишет Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

Было 55 "прилетов".

  • Середино-Будская громада: по территории громады зафиксировано 38 автоматных/пулеметных очередей.
  • Краснопольская громада: россияне били из минометов – 11 "прилетов".
  • Глуховская громада: был обстрел из ствольной артиллерии — 6 "прилетов".

«Во всех случаях – без потерь и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома. Читайте также:

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Дата публикации
Просмотры
186
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