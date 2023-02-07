Оккупанты снова обстреляли Сумщину: 55 "прилетов"

Стала известна ситуация на приграничнье Сумщины по состоянию на 21.00 6 февраля 2023 года.

В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громад области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской.

Об этом пишет Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

Было 55 "прилетов".

Середино-Будская громада: по территории громады зафиксировано 38 автоматных/пулеметных очередей.

Краснопольская громада: россияне били из минометов – 11 "прилетов".

Глуховская громада: был обстрел из ствольной артиллерии — 6 "прилетов".

«Во всех случаях – без потерь и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома. Читайте также:

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