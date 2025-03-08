Оккупанты снова ударили по энергетике Одесской области: что известно

Это уже седьмой обстрел энергосистемы региона за последние три недели.

В пятницу, 7 марта, вечером оккупанты нанесли новый удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Это уже седьмой обстрел энергосистемы региона за последние три недели. Энергетики работают непрерывно, чтобы устранить последствия атак.

"Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов. Битва за свет продолжается", — отметили в ДТЭК.

Напомним, в Николаеве с утра гремят взрывы.

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