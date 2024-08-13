Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Черниговской области — ОВА

Враг продолжает атаковать мирное население.
Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области – на этот раз по Бахмачу.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Россия – террорист", — добавил он.
Также в Черниговской области объявлена воздушная тревога.
Ранее спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что Россия отправляет на границу с Украиной достаточно профессиональные ДРГ.
Читайте также:
- оккупанты пытались прорваться на Сумщине: что говорят в ГНСУ
- Россияне изменили тактику ДРГ для проникновения в глубь Украины
- Поджог армейского авто разгневал военных: жесткое обращение к украинцам