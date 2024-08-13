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Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Черниговской области — ОВА

Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Черниговской области — ОВА

Подробности вражеской атаки пока не озвучиваются.

Враг продолжает атаковать мирное население.

Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области – на этот раз по Бахмачу.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Россия – террорист", — добавил он.

Также в Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Ранее спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что Россия отправляет на границу с Украиной достаточно профессиональные ДРГ.

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