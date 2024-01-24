Оккупанты снова ударили ракетами по Харькову: пострадал 4-летний ребенок

Оккупанты снова ударили ракетами по Харькову: полиция работает на месте попаданий.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По состоянию на 00:00 за медицинской помощью обратилось 9 гражданских граждан. Среди пострадавших 4-летний ребенок.

23 января около 22:00 россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города. Также обнаружено попадание в Холодногорском районе. Предварительно ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.

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На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа. Производится разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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