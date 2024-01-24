Оккупанты снова ударили ракетами по Харькову: пострадал 4-летний ребенок

На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Оккупанты снова ударили ракетами по Харькову: полиция работает на месте попаданий.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
По состоянию на 00:00 за медицинской помощью обратилось 9 гражданских граждан. Среди пострадавших 4-летний ребенок.
23 января около 22:00 россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города. Также обнаружено попадание в Холодногорском районе. Предварительно ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.
На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа. Производится разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.
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