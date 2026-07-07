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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты снова в "минусе": Генштаб обновил потери РФ

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 412 250 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1200 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 097 (+9)

  • боевых бронированных машин — 24 899 (+5)

  • артиллерийских систем — 45 508 (+57)

  • РСЗО — 1 917

  • средств ПВО — 1 478 (+5)

  • самолетов — 436

  • вертолетов — 353

  • наземных робототехнических комплексов — 1 848 (+15)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 394 846 (+2 129)

  • крылатых ракет — 4 887 (+37)

  • кораблей и катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 117 085 (+399)

  • специальной техники — 4 394 (+5)

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидал Кремль.

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Дата публикации
Количество просмотров
233
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