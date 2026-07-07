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- Украина
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Оккупанты снова в "минусе": Генштаб обновил потери РФ
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 412 250 человек.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1200 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
танков — 12 097 (+9)
боевых бронированных машин — 24 899 (+5)
артиллерийских систем — 45 508 (+57)
РСЗО — 1 917
средств ПВО — 1 478 (+5)
самолетов — 436
вертолетов — 353
наземных робототехнических комплексов — 1 848 (+15)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 394 846 (+2 129)
крылатых ракет — 4 887 (+37)
кораблей и катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 117 085 (+399)
специальной техники — 4 394 (+5)
Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидал Кремль.