Оккупанты снова вывезли в Крым и РФ животных из заповедника "Аскания-Нова": что известно

Из "Аскании-Новы" в Ростовскую область оккупантами было вывезено семь особей редких видов животных.

Российские оккупанты снова намерены вывезти животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова" на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил директор Биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал в интервью "Радио Свобода".

Шаповал прокомментировал информацию, что "Асканию-Нову" посещал Олег Зубков – крымский бизнесмен, владелец парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка", который служит оккупантам.

"На сегодняшний день вывезены животные не в крымские зоопарк, а на территорию Ростовской области — в Ростовский зоопарк и Ростовскую ассоциацию сохранения редких видов животных. Эти соглашения были подписаны Мещеряковым (оккупационным руководителем — ред.) в июле 2023 года, но сам факт вывоза в конце ноября — начале декабря", — говорит легитимный директор "Аскании-Нови". О каких именно видах животных идет речь, он не уточнил.

По его информации, из "Аскании-Нови" оккупантами было вывезено семь особей, в том числе виды, занесенные в Международную конвенцию СИТЕС, которая регулирует международную торговлю видами дикой фауны под угрозой исчезновения.

В подконтрольный оккупантам крымский зоопарк "Тайган" из "Аскании-Нови" были вывезены три особи серого украинского скота.

Напомним, в конце марта 2023 года российские захватчики захватили заповедник "Аскания-Нова". С того времени дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не зависит от украинской администрации.

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