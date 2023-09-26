Оккупанты собирают коллаборантов на обучение: что известно

Имена "учащихся" и "учителей" уже известны.

Россияне на временно оккупированных территориях Луганской области начали обучение коллаборантов. Они будут осваивать "государственное дело".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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На сегодняшний день удалось собрать 65 работников оккупационных администраций региона. "Уроки" проводят свезенные гастролеры из РФ, а именно работники российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Кроме того, местное подполье установило:

место обучения, которое проходит в захваченных помещениях Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля;

личности 65 "студентов" и "преподавателей", которые будут нести ответственность за преступления против народа Украины.

Напомним, российские захватчики принудительно привлекают граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии. По меньшей мере 250 жителей Донецкой области были "призваны" на войну против своего государства.

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