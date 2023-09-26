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Оккупанты собирают коллаборантов на обучение: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Оккупанты собирают коллаборантов на обучение: что известно

Идентифицированные предатели / Фото: Государственное бюро расследований

Имена "учащихся" и "учителей" уже известны.

Россияне на временно оккупированных территориях Луганской области начали обучение коллаборантов. Они будут осваивать "государственное дело".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Подробности

На сегодняшний день удалось собрать 65 работников оккупационных администраций региона. "Уроки" проводят свезенные гастролеры из РФ, а именно работники российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Кроме того, местное подполье установило:

  • место обучения, которое проходит в захваченных помещениях Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля;
  • личности 65 "студентов" и "преподавателей", которые будут нести ответственность за преступления против народа Украины.

Напомним, российские захватчики принудительно привлекают граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии. По меньшей мере 250 жителей Донецкой области были "призваны" на войну против своего государства.

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Дата публикации
Просмотры
539
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