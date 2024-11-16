Оккупанты собирают средства в поддержку своей армии в школе на Запорожье — ЦНС

С родителей средства фактически собирали принудительно так называемые "волонтеры".

Российские захватчики на оккупированных территориях имитируют волонтерское движение, собирая средства в поддержку своей армии в одной из захваченных школ Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что у родителей средства фактически собирали принудительно так называемые "волонтеры".

"В то же время дети младших классов традиционно под наблюдением учителей рисовали открытки российским оккупантам. Старшеклассники писали письма под диктовку", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что ответственность за пропагандистскую акцию несет департамент образования местной оккупационной администрации, а также "волонтерская рота боевого братства".

"Все это не только средство промывания мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местными", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ТОТ гонят мигрантов из Центральной Азии в свою армию.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ устраняет коллаборантов от власти на оккупированных территориях.

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