Оккупанты собирают средства в поддержку своей армии в школе на Запорожье — ЦНС

С родителей средства фактически собирали принудительно так называемые "волонтеры".
Российские захватчики на оккупированных территориях имитируют волонтерское движение, собирая средства в поддержку своей армии в одной из захваченных школ Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что у родителей средства фактически собирали принудительно так называемые "волонтеры".
"В то же время дети младших классов традиционно под наблюдением учителей рисовали открытки российским оккупантам. Старшеклассники писали письма под диктовку", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что ответственность за пропагандистскую акцию несет департамент образования местной оккупационной администрации, а также "волонтерская рота боевого братства".
"Все это не только средство промывания мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местными", — добавили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ТОТ гонят мигрантов из Центральной Азии в свою армию.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ устраняет коллаборантов от власти на оккупированных территориях.
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