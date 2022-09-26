Оккупанты сообщают о самой высокой "явке" на псевдореферендуме в Алчевске — Гайдай

В Луганской области продолжается так называемый "референдум" о присоединении к РФ.

Идет "волеизъявление" уже три дня. оккупанты заявляют о "явке" более 76%. Больше всего "избирателей" якобы было в оккупированном Алчевске.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, в городе в отличие от других населенных пунктов, не совершался поквартирный обход российских военных с автоматами. А так называемые избирательные участки работали только в бомбоубежищах. Мол, существовала "высокая вероятность обстрелов".

Глава ОВА отмечает: во время фактически объявленной тревоги людям разрешили передвигаться по городу и рисковать жизнью, а организаторам псевдореферендума работать.

"Главное же проголосовать и подсчитать, а как человек будет добираться до участка и возвращаться домой — не вопрос второй. Конечно, голосующих собрали только для телекартинки, а явку нарисовали, опираясь на указанные сверху средние показатели", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, предводители марионтковых "ЛДНР" объявили "референдумы". Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".