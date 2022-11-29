Оккупанты сообщают о захвате нескольких сел в районе Бахмута, но окружить город им не удается — ISW

По сообщениям российских оккупантов, им удалось продвинуться в направлении нескольких сел в районе Бахмута.

Ситуация вокруг города Бахмут Донецкой области остается напряженной. Недавние заявления о том, что Россия захватила Бахмут 27 и 28 ноября, не предвещают неизбежное окружение города Россией.

Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW.)

Аналитики сообщают, что согласно геолокационным изображениям ВС РФ, вероятно, захватили Озаряновку (село примерно в 15 км юго-западнее Бахмута) примерно 27 и 28 ноября. Многочисленные российские источники утверждали, что российские войска также захватили Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Клищиевку (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу) Бахмута), Подгородное (5 км северо-восточнее Бахмута) и Спирное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

"Пока нет открытых источников, подтверждающих эту информацию. Российские источники, в частности, распространяли фальшивые заявления относительно достижений вокруг Бахмута в рамках информационной операции с октября, и недавние необоснованные территориальные претензии могут быть частью этой информационной операции. Однако даже если ВС РФ действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, эти достижения не угрожают критически важным маршрутам T0513 (Бахмут-Северск) и T0504 (Бахмут-Константиновка), которые являются основными украинскими наземными линиями связи (GLOCs) с Бахмутом", — сообщают Институт.

Аналитики института отметили, что ближайшие к Бахмуту российские позиции в Клищиевке и Подгородном ведут непосредственно к подготовленным ВСУ оборонным укреплениям в городе и западных и северных селах вокруг города. Русские войска, чтобы продвинуться дальше, должны преодолеть 3 км полей, почти не имеющих прикрытия и укрытия, а потому, скорее всего, они не смогут быстро выполнить эту задачу.

Сам финансист группы Вагнера Евгений Пригожин в октябре наблюдал, что действующие в районе Бахмута войска Вагнера продвигаются всего на 100–200 метров в день. Таким образом, заявленное Россией продвижение вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли повлечет за собой оперативный эффект.

Напомним, что в Сети появилось видео с телами российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили российских солдат и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута.

Боец 93-й бригады рассказал, что у Бахмута ситуация становится похожей на хроники со Второй мировой войны, поскольку оккупантов посылают в бой неподготовленными и не учитывают потери личного состава.

Военный капеллан Марк Купчененко сообщил, что в городе Бахмут разворачиваются адские бои. Оккупанты по несколько раз в день идут на штурм.

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