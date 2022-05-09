Оккупанты сосредоточили на границе с Украиной 19 БТГ: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 9 мая

Оккупанты сосредоточили на границе с Украиной 19 БТГ: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 9 мая

Начались 75 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В Генштабе опубликовали оперативную информацию по состоянию на утро 9 мая.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

Чтобы не допустить продвижение ВСУ, враг сосредоточил на территории РФ в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается перебрасывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно оккупированной территории Запорожской области участились случаи, когда оккупанты забирают у граждан документы, а вернуть обещают только после того, как они примут участие в параде до 9 мая.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова изменений не претерпела. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 10 воздушных целей российских оккупантов, среди которых 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10, 1 БПЛА типа Форпост и 3 крылатые ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки успешно отбиты 6 атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

Ранее сообщалось, что на Запорожье оккупанты убили общественного активиста.

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