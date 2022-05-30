Оккупанты сосредоточили вертолетную эскадрилью в направлении Славянска — Генштаб

Российские оккупанты перегруппировываются, чтобы продолжить наступление на Барквинково и Славянск.

Для помощи в наступлении они подтянули авиацию.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52", – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что уже на следующей неделе ожидает хороших новостей по поставкам оружия в Украину.

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