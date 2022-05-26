Оккупанты сосредоточились на захвате Лимана и пытаются закрепиться в районе Северодонецка — Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили усилия для взятия под контроль населенного пункта Лиман.
Таким образом, они планируют улучшить свое тактическое положение в направлении Северодонецка и Авдеевки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям региона", — сообщают в Генштабе.
Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Минувшие сутки вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.
Напомним, ранее Арестович рассказал, на каком направлении российские кафиры интенсивнее всего наступают на Украину.
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