Оккупанты совершили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам: в ОП рассказали о последствиях

Более миллиона абонентов остались без электроэнергии.

В субботу, 22 октября, армия Российской Федерации совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14:10 в результате ракетных ударов отключено:

в Хмельницкой области 672 000 абонентов,

в Николаевской области – 188 400,

в Волынской области – 102 000,

Черкасской области – 242 000,

в Ровенской области – 174 790,

в Кировоградской области – 61 913,

в Одесской – 10 500".

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения. Свет будет! Не забывайте об экономии", — подчеркнул представитель ОП.

Украинским силами ПВО удалось уничтожить 18 вражеских ракет.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.

В Хмельницком утром прогремел взрыв. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области. Оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.

Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате попадания пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.