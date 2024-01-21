Оккупанты создают на временно подконтрольных территориях "отряды Путина" из пенсионерок

Пропагандисты из Москвы решили привлечь к своим мерам пенсионеров. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Первый такой центр, который они назвали “совет ветеранов”, оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре. В первую очередь они будут на камеру рассказывать в местных медиа, насколько плохо им жилось при Украине.

С приближением запланированных в России на март месяц псевдовыборов президента данные лица будут осуществлять агитацию за действующего диктатора России Владимира Путина.

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Вместо этого, за участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

Таким образом, Кремль пытается мобилизовать поколение, которое еще помнит что такое советский "комсомол" и больше всего ностальгирует по СССР. Именно они будут рассказывать, какое "большое будущее" жителям ВТО будет строить "верховный лидер" из кремля. Этим они постараются убедить как младшее нейтральное до российской оккупации поколение, так и будут уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск.

Ранее речь шла о том, что оккупанты пытаются ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Для этого они запустили интернет-сервис под названием "Я в России".

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