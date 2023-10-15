Оккупанты спасают корабли ЧФ РФ в Севастополе: в ВМС рассказали, куда их перекидывают

Оккупационная "власть" в Крыму рассредоточивает корабельный состав ЧФ в Севастополе, спасаясь от новых атак Украины.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 15 октября.

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В ВМС подтвердили поражение кораблей "Павла Державина" (дважды) и "Николая Муру". Последнего, по словам Плетенчука, кафиры оттащили в крымские порты.

"Информация о характере повреждений уточняется. Что касается места пребывания "Павла Государина", он следует в Новороссийск в пункт базирования, где, скорее всего, получит какой-то ремонт после этих случаев", — отметил он.

Плетенчук добавил, что "он идет своим ходом, несмотря на повреждения, в Новороссийск, потому что рассредоточен корабельный состав в Азово-Черноморском регионе по всем базам, кроме севастопольской. Там они не чувствуют себя в безопасности".

"Это решение было принято раньше, потому что эти корабли в принципе не участвуют в боевых действиях. Поэтому их решили рассредоточить для того, чтобы обезопасить их в Черном море", – пояснил он.

Спикер ВМС подчеркнул, что это касается как носителей крылатых ракет, так и патрульных и сторожевых кораблей.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили о повреждении российского корабля в Севастополе. Впоследствии стало известно о поражениях российских кораблей "Павел Державин" и "Буян".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 за 15 октября: кафиры пытаются ПРОРВАТЬ оборону!

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