Оккупанты спасают корабли ЧФ РФ в Севастополе: в ВМС рассказали, куда их перекидывают

В ВМС подтвердили поражение кораблей "Павла Державина" (дважды) и "Николая Муру".
Оккупационная "власть" в Крыму рассредоточивает корабельный состав ЧФ в Севастополе, спасаясь от новых атак Украины.
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 15 октября.
В ВМС подтвердили поражение кораблей "Павла Державина" (дважды) и "Николая Муру". Последнего, по словам Плетенчука, кафиры оттащили в крымские порты.
"Информация о характере повреждений уточняется. Что касается места пребывания "Павла Государина", он следует в Новороссийск в пункт базирования, где, скорее всего, получит какой-то ремонт после этих случаев", — отметил он.
Плетенчук добавил, что "он идет своим ходом, несмотря на повреждения, в Новороссийск, потому что рассредоточен корабельный состав в Азово-Черноморском регионе по всем базам, кроме севастопольской. Там они не чувствуют себя в безопасности".
"Это решение было принято раньше, потому что эти корабли в принципе не участвуют в боевых действиях. Поэтому их решили рассредоточить для того, чтобы обезопасить их в Черном море", – пояснил он.
Спикер ВМС подчеркнул, что это касается как носителей крылатых ракет, так и патрульных и сторожевых кораблей.
Напомним, 13 октября СМИ сообщили о повреждении российского корабля в Севастополе. Впоследствии стало известно о поражениях российских кораблей "Павел Державин" и "Буян".
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