Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС - разведка

На Запорожской атомной электростанции сложилась критическая ситуация обеспечения стабильной и безопасной работы.

Оккупанты страны-агрессорки России ставят под угрозу работу АЭС. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что при захвате станции один из вражеских снарядов разорвался вблизи одного из энергоблоков. Произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал залил в контур отработанное масло.

Сейчас работу на станции ведут вахтовым методом, продолжительность которого кладет неделю. На АЭС действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Большинство оккупантов, привлеченных к охране станции, живут в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Кроме того, военные РФ занимают квартиры эвакуированных граждан.

В разведке подчеркивают, что российское руководство ищет возможность подключения АЭС к энергосистеме России. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.

Как сообщалось, журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман написал в Twitter, мол, по данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на захваченной Россией Запорожской АЭС хранится 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана. "Энергоатом" опроверг фейк о запасах урана и плутония на Запорожской АЭС. Там только хранятся тепловыделяющие сборки.

Читайте также: