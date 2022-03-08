Оккупанты ставят свою технику во дворах домов и прикрываются людьми как живым щитом — Денисенко

Оккупанты ставят свою технику во дворах домов и прикрываются людьми как живым щитом — Денисенко

Советник министра МВД призвал украинцев не верить гуманитарным коридорам оккупантов, ведь людей могут вывозить в Россию или сделать из них живой щит.

Российские военные разместили свою технику во дворах жилых домов украинских населенных пунктов и прикрываются мирными людьми как живым щитом, понимая, что украинская армия не будет открывать огонь в таком случае.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что оккупанти специально стоят во дворах, чтобы украинские войска не имели возможности выбить их сейчас с этих территорий.

"Потому что они понимают, что мы не будем стрелять в мирные дома, гражданские объекты, людей. И в этом и весь цинизм ситуации. Мы не можем многое сделать, потому что техника Российской Федерации стоит непосредственно во дворах домов, и они прикрываются людьми как живым щитом", – сказал Денисенко.

Он добавил, что по данным МВД, сейчас во всех дворах жилых домов на всех территориях, где концентрируются российские войска, есть вражеская техника.

Также советник министра МВД призвал украинцев, находящихся в окруженных российскими войсками населенных пунктах, не верить оккупантам и их гуманитарным коридорам.

"Это значит, что вас вывозят в Российскую Федерацию – в лучшем случае, а в худшем – вы становитесь живым щитом, чтобы наши войска не могли стрелять", – подчеркнул Денисенко.