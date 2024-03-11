Оккупанты столкнулись с неожиданными проблемами на фронте из-за своей пропаганды — ISW

Многие новоприбывшие не желают учиться воевать, поскольку они уверены в легкой победе.

Российские оккупационные войска столкнулись с необычной проблемой из-за активной работы пропаганды в РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сослались на неназванного российского военного блоггера, который утверждает, что существенное количество вновь прибывших российских военнослужащих-контрактников имеют нереалистически оптимистичные предубеждения по поводу боевых действий в Украине и прибывают на восток Украины с полной уверенностью в том, что российские войска легко побеждают в бою.

Блогер жалуется, что у многих новоприбывших нет желания учиться воевать, поскольку обработанные пропагандой, они уверены, что российские воздушные силы обеспечат воздушную поддержку и что отправленные на войну заключенные из российских тюрем победят Вооруженные силы Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "военблогеры" паникуют из-за ударов украинских дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку.

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