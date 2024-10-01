Оккупанты стремятся захватить Покровск: какой город может остановить движение армии РФ

Российская армия стремится получить возможность наступать на Покровск Донецкой области с южного направления, если им удастся захватить Селидово.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК.Украина.

По его словам, в наступлении на Покровские войска РФ имеют два сценария, как можно зайти в город, — с востока или с юга.

"Если мы говорим о южном направлении, то Селидово – огромная проблема для российских оккупационных войск. Думаю, они будут стремиться к его оккупации. Если нет, наступательная кампания на Покровск для них будет очень рискованной", – высказался эксперт.

Пока сложно спрогнозировать, что будет с Селидовым, говорит Коваленко. Ведь бои в самом городе могут затянуться на месяцы, россияне и дальше будут пытаться окружить его.

Селидово называют воротами в Покровск. Пока ситуация там становится все более угрожающей. Российские оккупанты ежедневно продвигаются на несколько сотен метров в день, с флангов подходя к Селидову.

За последний месяц противник оккупировал Новогродовку с севера и Украинку в нескольких километрах южнее. Эти населенные пункты могут стать плацдармом для штурма непосредственно Селидового или для того, чтобы продолжить оцепление города.

Как сообщали аналитики ISW, армия РФ имеет успехи у Угледара и пытается обойти Селидово. В частности, геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы М04 Донецк-Покровск севернее Селидового.

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