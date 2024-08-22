Оккупанты строят возле Крымского моста неизвестный объект: в ВСУ отреагировали

В Сети появились спутниковые фото, на которых видно, что россияне начали строительство объекта у Крымского моста. Вероятно, оккупанты хотят продублировать переправу.

Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сооружение объекта "вызывает удивление". Кроме того, сейчас больше вопросов, чем ответов "относительно целевого назначения этой очередной незаконной пристройки".

"Возможно, они пытаются как-то продублировать частично Крымский мост. Пока это только предположение, но, учитывая то, что эта конструкция, конечно, не столь фундаментальна, как непосредственно мост, и учитывая приближение сезона штормов и погодные условия в Керченском проливе, который обычно начинается где-то с середины осени", — подчеркнул он.

оккупанты не могут рассчитывать на полноценное функционирование Крымского моста. Ведь с технической точки зрения – после полученных повреждений россияне не могут использовать железнодорожную часть моста. Кроме того, при воздушных тревогах городов перекрывается.

Плетенчук отмечает, что "длится работа и в какой-то момент этот объект прекратит свое существование".

Отметим, что Telegram-канал Крымский ветер писал, что, вероятно, "для защиты" Керченского моста россияне строят постоянные противодронные оборонительные сооружения. Они состоят из свайных опор с бетонной надстройкой и могут иметь стенки, доходящие до поверхности воды.

Как сообщалось, россияне срочно укрепляют оборону Крымского моста из-за активности ВСУ на фронте. Россия укрепляет защиту переправы по системам ПВО и баржам в связи с активностью ВСУ на фронте.

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