Оккупанты стягивают технику и мобилизованных из "ЛДНР" под Изюм: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 1 мая

Оккупанты стягивают технику и мобилизованных из "ЛДНР" под Изюм: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 1 мая

Начались 67 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия против Украины и наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 1 мая 2022 года.

Для ускорения наступательной операции в Украине российские оккупанты стягивают в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военную технику.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 1 артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 специальная машина и 5 автомобилей (два топливозаправщика включительно).

Напомним, что ВСУ снова ударили по оккупированному Змеиному, уничтожено 42 оккупанта. Кроме того, в Херсонской области артиллерийским огнем украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

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