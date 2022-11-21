Оккупанты стягивают в Крым комплексы РЭБ "Поле-21": эксперт рассказал, зачем они рашистам

Оккупанты в Крыму, вероятно, опасаются и не знают откуда им может "прилететь", поэтому стягивают комплексы радиоэлектронной борьбы.

В аннексированном Крыму все чаще стали подмечать комплексы Р-340 РП радиоэлектронной борьбы (они же "Поле-21"), предназначенные для подавления спутниковой связи частотно-фазовым методом. Также, теоретически, этот комплекс может применяться для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своем канале в Telegram.

"Передатчики данной РЭБ так же монтируются на элементах гражданской коммуникационной инфраструктуры и используют электрическое питание из гражданской сети. Площадь охвата такого комплекса 1 передатчик – в среднем 1,5 квадратных километра. То есть, сотня компактно размещённых матч это около 150 квадратных километров", – отметил эксперт.

Он объяснил, почему такие комплексы начали разворачивать в Крыму.

"Как бы то ни было, а очевидно, что у российских оккупантов на ВОТ Крыма начинается форменный жим-жим. Не знание того, откуда может прилететь и что именно, заставляет их рефлексировать всеми возможными методами. Например, как это было с баржами 436 БИС с угловыми отражателями в районе Крымского моста. И как, помогли они вам, эти ваши баржи? Вот и Поле-21Е поможет так же. Крым будет уволен", — написал Коваленко.

Деоккупация Крыма

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно. По его мнению, возможно политическое решение об уходе россиян с украинского полуострова.

В свою очередь, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что до января 2023 года Украина может деоккупировать Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма.

В то же время оккупанты у границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Оккупанты вырыли окопы и поставили бетонные противотанковые заграждения.

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